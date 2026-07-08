Трамп: Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию Patriot

У Lockheed Martin уже есть предприятия в европейских странах, в том числе в Великобритании, Германии, Дании, Испании и Румынии. В Польше находится завод PZL Mielec по производству авиационной техники. ЗРК Patriot предназначен для поражения аэродинамических целей, крылатых и баллистических ракет. 8 июля Дональд Трамп допустил, что США дадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.