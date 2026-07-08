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Трамп заявил, что был бы лучшим в мире коммунистом, не хуже Ленина

Президент США Дональд Трамп заявил, что он был бы «лучшим в мире коммунистом» и стоял бы в одном ряду с Владимиром Лениным, потому что идеи коммунизма легко «продать».

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что он был бы «лучшим в мире коммунистом» и стоял бы в одном ряду с Владимиром Лениным, потому что идеи коммунизма легко «продать». Об этом он заявил на пресс-конференции на саммита НАТО в Турции, передает телеканал Fox.

Трамп заявил, что был бы лучшим в мире коммунистом не хуже Ленина.

«Послушайте, я хочу донести свою мысль, потому что-то, что сейчас формируется в стране, — это коммунизм, а коммунизм легко “продать”. Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я был бы прямо рядом с Лениным», — заявил Трамп.

Американский президент неоднократно утверждал, что он мог бы стать величайшим в истории коммунистом, в ироничном ключе подчеркивая свою способность продавать.

В конце июня Трамп назвал коммунизм главной угрозой для США после 11 сентября.

Американский президент обвинил радикальных левых в стремлении изменить традиционный американский образ жизни, включая отношение к религии и общественным ценностям.

Трамп также заявил, что коммунизм «легко продать», поскольку он обещает бесплатное жилье, еду и другие блага.

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