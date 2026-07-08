Трамп заявил, что был бы лучшим в мире коммунистом не хуже Ленина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он был бы «лучшим в мире коммунистом» и стоял бы в одном ряду с Владимиром Лениным, потому что идеи коммунизма легко «продать». Об этом он заявил на пресс-конференции на саммита НАТО в Турции, передает телеканал Fox.