Трамп заявил, что был бы лучшим в мире коммунистом не хуже Ленина.
«Послушайте, я хочу донести свою мысль, потому что-то, что сейчас формируется в стране, — это коммунизм, а коммунизм легко “продать”. Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я был бы прямо рядом с Лениным», — заявил Трамп.
Американский президент неоднократно утверждал, что он мог бы стать величайшим в истории коммунистом, в ироничном ключе подчеркивая свою способность продавать.
В конце июня Трамп назвал коммунизм главной угрозой для США после 11 сентября.
Американский президент обвинил радикальных левых в стремлении изменить традиционный американский образ жизни, включая отношение к религии и общественным ценностям.
Трамп также заявил, что коммунизм «легко продать», поскольку он обещает бесплатное жилье, еду и другие блага.
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