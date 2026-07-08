Путин призвал нефтяные компании «не зажимать» топливо на своих АЗС

Ранее на совещании вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия с июля начинает импорт топлива из других стран. Также правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке, включая запрет на экспорт бензина и скидки на железнодорожные тарифы для импорта топлива в РФ.