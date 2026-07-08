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Путин призвал нефтяные компании «не зажимать» топливо на своих АЗС

Президент поручил обеспечить поставки бензина и дизеля независимым заправкам, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 8 июля, в среду, поручил крупным нефтяным компаниям не «зажимать» топливо исключительно в рамках своей распределительной сети, а выдавать его и независимым автозаправочным станциям в том числе.

«Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не “зажимали” продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», — заявил глава государства.

Ранее на совещании вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия с июля начинает импорт топлива из других стран. Также правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке, включая запрет на экспорт бензина и скидки на железнодорожные тарифы для импорта топлива в РФ.

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