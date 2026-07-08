Рубио увидел в ударах ВСУ вглубь России приближение переговоров о мире

США надеются, что удары по российской энергетике создадут условия для прекращения конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на переговорах президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляция велась на YouTube.
Трампа спросили о его оценках ударов по российской энергетике. Глава Белого дома переадресовал вопрос Рубио, тот сперва перефразировал вопрос журналиста: «Я думаю, что вы говорите о способности Украины наносить удары вглубь территории России».
«Это одна из тех динамик, которая изменилась в этой войне за последние несколько месяцев. А именно: россиянам становится все труднее защищать свое собственное воздушное пространство», — добавил госсекретарь.
Трамп добавил, что это эскалация, но «это и эскалация, которая может помощь привести [конфликт] к концу».
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, насколько серьезный вред наносят удары по объектам энергетики, заявлял, что они создают проблемы, но «никак не влияют на ситуацию на фронте». По его словам, сейчас наблюдается «определенный дефицит, но он не критический». Целью атак Путин назвал попытки создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для противника условиях.
Ответные удары России вглубь Украины «гораздо более мощные и чувствительные, и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям», заверял Путин.
«Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике. Но самое-то главное — стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая», — заявил глава государства 8 июля.
Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ, комментируя письмо украинского лидера с предложением начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта, обратился к российским военным на линии фронта: «Работайте, братья!». В данном случае «обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения», добавил он.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».