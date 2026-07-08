Рубио увидел в ударах ВСУ вглубь России приближение переговоров о мире

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, насколько серьезный вред наносят удары по объектам энергетики, заявлял, что они создают проблемы, но «никак не влияют на ситуацию на фронте». По его словам, сейчас наблюдается «определенный дефицит, но он не критический». Целью атак Путин назвал попытки создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для противника условиях.