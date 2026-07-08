Трамп пообещал лишить Сирию статуса спонсора терроризма

Ахмед аш-Шараа возглавлял одну из радикальных группировок, которая с 2011 года воевала с армией Сирии и была в оппозиции к ИГ (признана террористической и запрещена в России). По данным The New York Times, он с 2016 года тайно сотрудничал с США в борьбе против группировки. Стал президентом Сирии в декабре 2024 года после свержения Башара Асада.