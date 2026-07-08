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Трамп пообещал лишить Сирию статуса спонсора терроризма

США могут исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма Госдепартамента. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с лидером переходного режима в Сирии Ахмедом аш-Шараа на саммите НАТО в Анкаре.

США могут исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма Госдепартамента. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с лидером переходного режима в Сирии Ахмедом аш-Шараа на саммите НАТО в Анкаре.

«Думаю, я так и сделаю. А почему бы и нет?» — сказал господин Трамп. По его словам, Ахмед аш-Шараа проделал отличную работу.

Ахмед аш-Шараа возглавлял одну из радикальных группировок, которая с 2011 года воевала с армией Сирии и была в оппозиции к ИГ (признана террористической и запрещена в России). По данным The New York Times, он с 2016 года тайно сотрудничал с США в борьбе против группировки. Стал президентом Сирии в декабре 2024 года после свержения Башара Асада.

В ноябре 2025 года Дональд Трамп принял господина аш-Шараа в Белом доме. Сирийский лидер после встречи объявил, что Вашингтон и Дамаск теперь союзники. В том же году США частично сняли санкции с Сирии, а через несколько месяцев объявили о завершении операции в стране и выводе войск.

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