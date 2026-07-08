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Журавлев может вернуться во фракцию ЕР в новом созыве

Председатель «Родины» Алексей Журавлев, по данным источников «Ъ», после выборов может вернуться во фракцию «Единой России» (ЕР). Как утверждают собеседники издания, в новый созыв он будет баллотироваться по «согласованному» округу в Башкирии (Нефтекамский). Сейчас господин Журавлев представляет Тамбовский округ.

Председатель «Родины» Алексей Журавлев, по данным источников «Ъ», после выборов может вернуться во фракцию «Единой России» (ЕР). Как утверждают собеседники издания, в новый созыв он будет баллотироваться по «согласованному» округу в Башкирии (Нефтекамский). Сейчас господин Журавлев представляет Тамбовский округ.

Это будет не первый его переход между территориями. В разные годы Алексей Журавлев избирался в Думу по спискам ЕР и «Родины» от Воронежской области, а позже представлял в нижней палате Тамбовскую область. В уходящем созыве «родинец» входит во фракцию ЛДПР.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Родина” там, где мандат в тепле».

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