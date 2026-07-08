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Члены НАТО готовят морскую миссию в Северной Атлантике и Арктике без США

Европейские члены НАТО и Канада готовят новую морскую миссию для усиления безопасности в Северной Атлантике и Арктике.

Источник: РБК

Европейские члены НАТО и Канада готовят новую морскую миссию для усиления безопасности в Северной Атлантике и Арктике. Операцию планируют провести без участия США, сообщает испанская газета Pais.

«Европейские союзники и Канада продвигаются в работе над тем, чтобы закрыть бреши в системе безопасности континента, которые оставляют США. Группа из 12 стран, среди которых, как ожидается, будет Испания, готовит новую миссию для укрепления морской безопасности в Северной Атлантике и Арктике», — пишет издание со ссылкой на источники в альянсе.

Кроме Испании в миссии примут участие Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Канада, Великобритания, Португалия, Бельгия, Италия и Исландия.

Подготовка связана с заявлениями президента США Дональда Трампа о Гренландии. На саммите НАТО в Анкаре он вновь заявил, что остров «должен находиться под контролем США, а не Дании», и пригрозил выводом американских войск из Европы.

Также европейские страны прорабатывают другие проекты, включая создание ракет большой дальности. Новая программа НАТО пройдет под руководством Великобритании. Реализовывать ее будут без участия США.

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