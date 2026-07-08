Члены НАТО готовят морскую миссию в Северной Атлантике и Арктике без США

«Европейские союзники и Канада продвигаются в работе над тем, чтобы закрыть бреши в системе безопасности континента, которые оставляют США. Группа из 12 стран, среди которых, как ожидается, будет Испания, готовит новую миссию для укрепления морской безопасности в Северной Атлантике и Арктике», — пишет издание со ссылкой на источники в альянсе.