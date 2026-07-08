Трамп допустил, что США могут ввести над Украиной бесполетную зону

Тем не менее диалог на эту тему продолжается до сих пор. На фоне участившихся случаев с падением беспилотников в европейских странах он возобновился с новой силой. Так, о необходимости закрытия неба над Украиной в начале июля поспорили президенты Румынии и Эстонии Клаус Йоханнис и Алар Карис. Последний сообщил, что Таллин хочет «сделать больше, чем делает НАТО в настоящий момент».