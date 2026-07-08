Путин призвал энергокомпании не «зажимать» топливо для независимых АЗС

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить выделение субсидий Крыму для выравнивания цен на топливо, подчеркнув, что необходимо обеспечить горючим госорганы и силовиков, а также избежать финансовой нагрузки на граждан. Российский лидер поручил вице-премьеру Александру Новаку и министру транспорта Андрею Никитину оперативно докладывать ему и председателю правительства о ситуации в топливном комплексе, и потребовал принимать решения без задержек.