Турция готова вновь организовать переговоры России и Украины

«На саммите НАТО мы также обсудили и последствия войны на Украине. С самого начала войны Турция выступала за диалог и дипломатию для поиска решения. Наша принципиальная позиция хорошо известна как [президенту РФ] господину [Владимиру] Путину, так и господину [Владимиру] Зеленскому, а также нашим союзникам. Сегодня я хочу еще раз сделать призыв о том, что при справедливом мире не будет проигравших. Я опять заявляю о нашей готовности снова собрать стороны в Турции», — сказал он по итогам саммита НАТО в Анкаре.