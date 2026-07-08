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Турция готова вновь организовать переговоры России и Украины

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что «при справедливом мире не будет проигравших».

Источник: Reuters

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова вновь организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.

«На саммите НАТО мы также обсудили и последствия войны на Украине. С самого начала войны Турция выступала за диалог и дипломатию для поиска решения. Наша принципиальная позиция хорошо известна как [президенту РФ] господину [Владимиру] Путину, так и господину [Владимиру] Зеленскому, а также нашим союзникам. Сегодня я хочу еще раз сделать призыв о том, что при справедливом мире не будет проигравших. Я опять заявляю о нашей готовности снова собрать стороны в Турции», — сказал он по итогам саммита НАТО в Анкаре.

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