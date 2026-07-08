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За день в регионах России сбили 111 украинских дронов

В течение дня 8 июля, в период с 8:00 до 20:00 мск, средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 111 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

В течение дня 8 июля, в период с 8:00 до 20:00 мск, средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 111 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Краснодарского края, республик Крым, Башкортостан, Татарстан, над акваториями Азовского и Черного морей, а также в московском регионе.

По данным Министерства обороны, за ночь с восьми вечера 7 июля до восьми утра 8 июля, системы ПВО перехватила и уничтожила 415 украинских беспилотников самолетного типа.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, которые летели в сторону столицы. Всего к моменту подготовки этого материала были сбиты восемь дронов, направлявшихся к Москве.

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