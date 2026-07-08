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МИД Казахстана опроверг сообщения о запуске дронов с территории страны

МИД Казахстана опровергает предположения, согласно которым беспилотники, атакоаввшие Омскую область, были запущены с казахстанской территории.

Источник: РБК

МИД Казахстана опровергает предположения, согласно которым беспилотники, атакоаввшие Омскую область, были запущены с казахстанской территории. Об этом Tengrinews сообщила пресс-служба ведомства.

«Указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами. Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — сказано в сообщении.

МИД Казахстана подчеркнул, что территория республики, ее воздушное пространство и инфраструктура не могут быть использованы для «осуществления действий, направленных против других государств». Ведомство заверило в соблюдении международного права, проведении миролюбивой внешней политик и соблюдении обязательств, которые касаются обеспечения международной и региональной безопасности.

Материал дополняется.