МИД Казахстана опроверг сообщения о запуске дронов с территории страны

МИД Казахстана опровергает предположения, согласно которым беспилотники, атакоаввшие Омскую область, были запущены с казахстанской территории. Об этом Tengrinews сообщила пресс-служба ведомства.
«Указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами. Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — сказано в сообщении.
МИД Казахстана подчеркнул, что территория республики, ее воздушное пространство и инфраструктура не могут быть использованы для «осуществления действий, направленных против других государств». Ведомство заверило в соблюдении международного права, проведении миролюбивой внешней политик и соблюдении обязательств, которые касаются обеспечения международной и региональной безопасности.
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