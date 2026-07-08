МИД Казахстана опроверг сообщения о запуске дронов с территории страны

МИД Казахстана подчеркнул, что территория республики, ее воздушное пространство и инфраструктура не могут быть использованы для «осуществления действий, направленных против других государств». Ведомство заверило в соблюдении международного права, проведении миролюбивой внешней политик и соблюдении обязательств, которые касаются обеспечения международной и региональной безопасности.