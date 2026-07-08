Путин назвал временными трудности с топливом в России

Владимир Путин провел совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого обсудил с правительством обеспечение регионов горючим и дал ряд поручений. Он~ назвал трудности с топливом временными~ и связал их с попытками Украины создать нервозную обстановку во время сезона отпусков.