Иран пообещал защищать свои интересы после возобновления ударов США

США «фактически нарушили соглашение своими односторонними действиями и агрессивными выпадами против Ирана», написал господин Багаи в соцсети Х.
Перемирие США и Ирана было нарушено 7 июля. Сначала в Ормузском проливе были атакованы два танкера. Катар и Саудовская Аравия обвинили в нападении Иран. После этого президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня, и американские военнослужащие нанесли серию ударов по Ирану.
Подробнее — в материале «Ъ» «Треснувший Ормуз».
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