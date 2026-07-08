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Трамп заявил об атмосфере «любви и единства» на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров в зале на саммите НАТО в Анкаре ощущались «любовь и единство».

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров в зале на саммите НАТО в Анкаре ощущались «любовь и единство». Об этом он заявил после закрытой встречи лидеров стран НАТО, передает пресс-служба Белого дома в X.

«У нас была отличная встреча НАТО. В зале было много любви, много единства», — сказал он перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит НАТО прошел в Анкаре 7−8 июля. Встреча состоялась на фоне разногласий между Соединенными Штатами и европейскими членами альянса по поводу оборонных расходов, поддержки Украины и роли Вашингтона в обеспечении безопасности Европы.

В первый день саммита Трамп вновь раскритиковал НАТО и заявил о претензиях США на Гренландию. Politico писал, что эти высказывания вызвали обеспокоенность у союзников, которые рассчитывали на конструктивную встречу. При этом некоторые участники сочли сам приезд американского президента подтверждением приверженности Вашингтона альянсу.

После заседания лидеров НАТО Трамп встретился с Зеленским. Американский президент заявил о «значительном прогрессе» в урегулировании российско-украинского конфликта, допустил выдачу Киеву лицензии на производство ракет для комплексов Patriot и сообщил о планах созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

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