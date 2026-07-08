Трамп заявил об атмосфере «любви и единства» на саммите НАТО

В первый день саммита Трамп вновь раскритиковал НАТО и заявил о претензиях США на Гренландию. Politico писал, что эти высказывания вызвали обеспокоенность у союзников, которые рассчитывали на конструктивную встречу. При этом некоторые участники сочли сам приезд американского президента подтверждением приверженности Вашингтона альянсу.