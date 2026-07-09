Лукашенко назначил нового замминистра обороны

До настоящего времени Владимир Белый занимал должность начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил.
Этим же указом освобожден от должности и уволен с военной службы в запас генерал-майор Александр Науменко, который ранее работал заместителем министра обороны. За ним сохранено право ношения военной формы одежды и знаков различия.
В марте 2023 года Владимир Белый был назначен указом главы государства командующим войсками Западного оперативного командования белорусской армии, ранее он был начальником факультета Генштаба Вооруженных Сил — заместителем начальника Военной академии Республики Беларусь.
Затем в августе 2024-го генерал-майор Владимир Белый был назначен президентским указом начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил. А на должности командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил его сменил генерал-майор Вадим Суров.