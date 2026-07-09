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Лукашенко назначил нового замминистра обороны

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июля подписал указ о кадровом назначении в Министерстве обороны республики. Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем главы военного ведомства, сообщает Telegram-канал Министерства обороны.

Источник: Sputnik.by

До настоящего времени Владимир Белый занимал должность начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил.

Этим же указом освобожден от должности и уволен с военной службы в запас генерал-майор Александр Науменко, который ранее работал заместителем министра обороны. За ним сохранено право ношения военной формы одежды и знаков различия.

В марте 2023 года Владимир Белый был назначен указом главы государства командующим войсками Западного оперативного командования белорусской армии, ранее он был начальником факультета Генштаба Вооруженных Сил — заместителем начальника Военной академии Республики Беларусь.

Затем в августе 2024-го генерал-майор Владимир Белый был назначен президентским указом начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил. А на должности командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил его сменил генерал-майор Вадим Суров.

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