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Трамп о получении США «доли» земли на Украине

Трамп заявил, что США рассчитывают воспользоваться доступом к украинским редкоземельным металлам «в подходящее время». Соглашение о недрах Вашингтон и Киев подписали в апреле 2025 года.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения соглашения о полезных ископаемых у Соединенных Штатов появилась «небольшая доля» земли на Украине. Об этом он сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, трансляцию которой вел Reuters.

«Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля, но у нас также есть полезные ископаемые», — сказал американский президент.

По его словам, Украина обладает «огромным потенциалом» и одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных металлов.

«Это одна из самых богатых территорий. Это одна из лучших земель в мире с точки зрения редкоземельных металлов. И у нас есть часть этих редкоземельных металлов. Я рассчитываю воспользоваться этим в подходящее время», — заявил Трамп.

Идею предоставления США доступа к украинским природным ресурсам Зеленский включил в свой «план победы», представленный осенью 2024 года. Документ предусматривал совместную разработку критически важных полезных ископаемых, в том числе лития, титана, графита и других стратегических ресурсов.

В феврале 2025 года Трамп предложил обменять дальнейшую помощь США Украине на доступ к ее редкоземельным металлам. Тогда он заявил, что Киев готов к такой сделке, а США заинтересованы в обеспечении поставок критически важных минералов.

После нескольких месяцев переговоров 30 апреля прошлого года США и Украина подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда восстановления. Документ предусматривает, что США получают доступ к разработке новых месторождений полезных ископаемых, нефти и газа, а Украина будет направлять в фонд 50% доходов от новых проектов в сфере добычи природных ресурсов. При этом право собственности на недра и контроль над их разработкой сохраняются за Украиной.

В конце 2025 года власти Украины начали рассекречивать сведения о запасах большинства критически важных полезных ископаемых. В Киеве объясняли это необходимостью привлечения инвестиций и реализации соглашения с США.

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