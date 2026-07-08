Трамп о получении США «доли» земли на Украине

После нескольких месяцев переговоров 30 апреля прошлого года США и Украина подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда восстановления. Документ предусматривает, что США получают доступ к разработке новых месторождений полезных ископаемых, нефти и газа, а Украина будет направлять в фонд 50% доходов от новых проектов в сфере добычи природных ресурсов. При этом право собственности на недра и контроль над их разработкой сохраняются за Украиной.