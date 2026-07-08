Эрдоган напомнил о готовности Турции вновь организовать переговоры РФ и Украины

Он подчеркнул, что с самого начала конфликта Анкара выступала за диалог и дипломатию, а также призвал к справедливому миру, при котором не будет проигравших. По его мнению, дальнейшая эскалация не отвечает ничьим интересам, а Турция готова взять на себя посредническую миссию и предоставить переговорную площадку.