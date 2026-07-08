Трамп примерил образ коммуниста и сравнил себя с Лениным

Рассуждая о природе коммунистической идеологии, глава государства привел риторический пример с бесплатным жильем. По его словам, обещание предоставить гражданам дома до конца дней на самом деле оборачивается обнищанием уже через год. Трамп указал, что в такой системе неизбежно процветает преступность, поскольку имущество для раздачи изымается у других лиц. Он назвал коммунизм катастрофой, суть которой остается неизменной на протяжении многих веков, вне зависимости от используемых названий.