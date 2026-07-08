Трамп примерил образ коммуниста и сравнил себя с Лениным

Президент США Дональд Трамп в своей речи допустил гипотетическую возможность стать «величайшим коммунистом» в мировой истории, поставив себя в один ряд с Владимиром Лениным. Соответствующее выступление опубликовано на YouTube-канале Белого дома. Политик также отчитался о рекордной популярности своих видео в TikTok, собравших миллиарды просмотров.
Рассуждая о природе коммунистической идеологии, глава государства привел риторический пример с бесплатным жильем. По его словам, обещание предоставить гражданам дома до конца дней на самом деле оборачивается обнищанием уже через год. Трамп указал, что в такой системе неизбежно процветает преступность, поскольку имущество для раздачи изымается у других лиц. Он назвал коммунизм катастрофой, суть которой остается неизменной на протяжении многих веков, вне зависимости от используемых названий.
Помимо политических заявлений, президент США затронул тему собственной медийной активности. В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоялась перед пленарной сессией саммита в Анкаре, Трамп прокомментировал критику в адрес TikTok. Он сообщил, что, согласно опубликованным накануне данным, занимает первую строчку по популярности в этом сервисе.
Политик утверждает, что общее количество просмотров его видеороликов в социальной сети достигло четырех миллиардов. Исходя из его подсчетов, таким образом его контент охватывает примерно половину населения планеты.
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