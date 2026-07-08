Лидеры НАТО по итогам саммита назвали Россию долгосрочной угрозой

Как писал сайт KP.RU, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в итоговой декларации саммита Россия, как ожидается, снова будет названа долгосрочной угрозой. По его словам, именно такая формулировка должна войти в итоговый документ после проведения встречи.