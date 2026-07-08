Лидеры НАТО по итогам саммита назвали Россию долгосрочной угрозой

Лидеры стран Североатлантического альянса в декларации по итогам саммита в Анкаре заявили, что Россия якобы представляет некую «долгосрочную угрозу» для евроатлантической безопасности, несмотря на заявления Москвы об отсутствии намерений нападать на страны военного блока.
«Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности, а также постоянной угрозе терроризма, союзники выполняют Гаагские обязательства в области обороны», — говорится в документе.
Как писал сайт KP.RU, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в итоговой декларации саммита Россия, как ожидается, снова будет названа долгосрочной угрозой. По его словам, именно такая формулировка должна войти в итоговый документ после проведения встречи.
Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал рассуждения западных политиков о том, что РФ якобы планирует напасть на НАТО. Глава государства подчеркнул, что эти домыслы являются чушью, в которую невозможно поверить.