Последняя казненная в Британии женщина спустя более 70 лет помилована посмертно

Дело Рут Эллис сразу после ее казни вызвало широкий общественный резонанс и споры. Главной причиной возмущения стали обманутые ожидания о замене наказания на пожизненное заключение, как это часто делалось для женщин, и явное несоответствие между жестокостью закона и неучтенным человеческим фактором. Ее случай, наряду с другими спорными казнями, в конечном итоге привел к полной отмене смертной казни за убийство в Великобритании в 1969 году.