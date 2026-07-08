«Не с этими достижениями диктовать»: Захарова жестко ответила на выпад Эстонии к МОК из-за России

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение МОК о допуске российских и белорусских атлетов к соревнованиям. По его словам, это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между Олимпийским комитетом России (ОКР) и МОК.