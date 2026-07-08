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«Не с этими достижениями диктовать»: Захарова жестко ответила на выпад Эстонии к МОК из-за России

Захарова резко осадила Эстонию за выпад против МОК из-за России.

Источник: Комсомольская правда

Эстония с ее экономическими показателями не может диктовать, стоит ли финансировать Международный олимпийский комитет (МОК) за решение допустить на соревнование спортсменов России и Белоруссии. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эстония хочет лишить МОК европейского финансирования из-за допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям», — написала она, отметив, что такое требование республика направила еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу.

Дипломат напомнила, что по экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими «достижениями» Таллину диктовать, кому что финансировать, указала Захарова.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение МОК о допуске российских и белорусских атлетов к соревнованиям. По его словам, это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между Олимпийским комитетом России (ОКР) и МОК.

Днем ранее исполком МОК принял решение о временной отмене ранее введенных санкций в отношении ОКР.

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