Эстония с ее экономическими показателями не может диктовать, стоит ли финансировать Международный олимпийский комитет (МОК) за решение допустить на соревнование спортсменов России и Белоруссии. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Эстония хочет лишить МОК европейского финансирования из-за допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям», — написала она, отметив, что такое требование республика направила еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу.
Дипломат напомнила, что по экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими «достижениями» Таллину диктовать, кому что финансировать, указала Захарова.
Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение МОК о допуске российских и белорусских атлетов к соревнованиям. По его словам, это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между Олимпийским комитетом России (ОКР) и МОК.
Днем ранее исполком МОК принял решение о временной отмене ранее введенных санкций в отношении ОКР.