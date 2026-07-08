Артемий Лебедев ответил на продажу в Киеве на аукционе изъятой квартиры

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев осудил продажу своей квартиры в Киеве на аукционе. Своей реакцией он поделился в обзоре новостей в VK Video.
«Напомню, как устроено украинское правосудие. Сначала в один день некий антикоррупционный суд отбирает у меня две квартиры, абсолютно по беспределу, то есть просто, несмотря на то, что это моя частная собственность. Она у меня записана, вообще, я был налоговый резидент Украины и так далее. Все было хорошо, платил коммуналку и вообще был законопослушный. А потом одним днем продают на аукционе», — заявил он.
Дизайнер подчеркнул, что на Украине не нашлось ни одного адвоката, готового взяться за это дело «даже ради шутки». «Вот так у них устроено», — сказал Лебедев.
Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве 30 июня. Общая стартовая стоимость объектов составляла почти 24,7 млн грн (около $550 тыс.).
В тот же день одну из квартир приобрела украинская компания по производству дронов «Генерал Черешня» за $301 тыс. «Квартира Лебедева находится в самом историческом центре Киева — возле Золотых ворот. Для нас было абсолютно принципиально взять его квартиру в общественное благо», — заявили в компании.
В 2017 году Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Лебедеву въезд на территорию страны. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против дизайнера и еще 52 россиян. Ограничения предусматривают блокировку активов и предотвращение оттока капитала с Украины. Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры бизнесмена в июле 2023 года. Позднее недвижимость была передана под управление Фонда государственного имущества страны.
В марте 2023 года СБУ предъявила Лебедеву заочные обвинения из-за его репортажа с Запорожской АЭС. Лебедев, комментируя решение украинских властей, в июле опубликовал в своем телеграм-канале фотографию квартиры в Киеве. «Моя хата теперь точно с краю. Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней», — писал он.
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