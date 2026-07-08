Артемий Лебедев ответил на продажу в Киеве на аукционе изъятой квартиры

«Напомню, как устроено украинское правосудие. Сначала в один день некий антикоррупционный суд отбирает у меня две квартиры, абсолютно по беспределу, то есть просто, несмотря на то, что это моя частная собственность. Она у меня записана, вообще, я был налоговый резидент Украины и так далее. Все было хорошо, платил коммуналку и вообще был законопослушный. А потом одним днем продают на аукционе», — заявил он.