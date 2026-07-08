В МИДе увидели несправедливость в концентрации мощностей ИИ в Китае и США

«Озвученная [в представленном экспертами ООН на форуме докладе] статистика настораживает: 90% мощностей в области ИИ приходится всего на два государства, менее 2% центров обработки данных расположено в развивающихся странах», — заявил он (цитата по ТАСС).
Алимов добавил, что сложившаяся ситуация практически исключает возможность создания справедливой и полноценной системы международного взаимодействия в сфере ИИ.
Он также отметил, что сложившийся мировой технологический ландшафт в сфере ИИ «очень неоднороден». По словам дипломата, в течение двух дней главы делегаций с трибуны говорили о необходимости преодоления цифрового неравенства, для наращивания совместной работы по развитию искусственного интеллекта.
В России Минцифры планируют наделить полномочиями по регулированию сферы искусственного интеллекта. Проект соответствующего постановления правительства опубликовали 3 июля на портале нормативных актов. Согласно поправкам, Минцифры станет федеральным органом, ответственным за выработку и реализацию государственной политики, а также нормативно-правовое регулирование в области ИИ.
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