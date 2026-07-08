В МИДе увидели несправедливость в концентрации мощностей ИИ в Китае и США

Он также отметил, что сложившийся мировой технологический ландшафт в сфере ИИ «очень неоднороден». По словам дипломата, в течение двух дней главы делегаций с трибуны говорили о необходимости преодоления цифрового неравенства, для наращивания совместной работы по развитию искусственного интеллекта.