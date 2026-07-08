Трамп допустил отказ от поставок истребителей F-35 Турции

Вопрос с поставкой Турции истребителей пятого поколения F-35 остаётся открытым. Американский лидер Дональд Трамп не исключил полный отказ от передачи этих бомбардировщиков Анкаре. При этом он заверил журналистов в готовности одобрить сделку. Свою позицию политик озвучил на пресс-конференции в Анкаре после завершения саммита НАТО.