Зеленский назвал хорошими переговоры с Трампом на саммите НАТО

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что у него сложились прекрасные отношения с Владимиром Зеленским, и не исключал, что нынешний контакт между ними может стать лишь началом более тесного взаимодействия. Однако, как стало известно, значительная часть их встречи была посвящена вовсе не украинской повестке, а ситуации вокруг Ирана. А в Госдуме заявили, что Зеленский не достиг желаемого на саммите НАТО в Анкаре.