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Сенатор Джабаров: России нужно усилить удары по Украине после заявлений Трампа

России следует усилить удары по Украине на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа в ходе саммита НАТО в Анкаре. Такое мнение в беседе с журналистами выразил сенатор Владимир Джабаров.

России следует усилить удары по Украине на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа в ходе саммита НАТО в Анкаре. Такое мнение в беседе с журналистами выразил сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, Североатлантический альянс «хорошо поработал» над американским лидером. Представители объединения могли ввести главу Белого дома в заблуждение, а тот повторяет их тезисы, не вникая в суть.

Однако, как утверждает сенатор, нельзя исключать вариант, что Трамп действительно поменял свою позицию по украинскому конфликту. Но тогда это не принесет ему выгоды — авторитет политика упадет еще больше.

— Что касается поставок Patriot, то, честно говоря, я знаю: бесплатно Трамп их никому предоставлять не станет. Кто за эти системы будет платить и кто будет производить их в Европе — большой вопрос, — цитирует Джабарова Life.ru.

Он также добавил, что Европа буквально накинулась на Трампа с просьбами защитить Украину от «российской агрессии». Поэтому Москва должны усилить удары по Украине — так, чтобы «мало никому не показалось».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что объединение запускает новые проекты промышленного сотрудничества, благодаря которым в Европе начнется производство американских вооружений.

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