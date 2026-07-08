По его словам, Североатлантический альянс «хорошо поработал» над американским лидером. Представители объединения могли ввести главу Белого дома в заблуждение, а тот повторяет их тезисы, не вникая в суть.
Однако, как утверждает сенатор, нельзя исключать вариант, что Трамп действительно поменял свою позицию по украинскому конфликту. Но тогда это не принесет ему выгоды — авторитет политика упадет еще больше.
— Что касается поставок Patriot, то, честно говоря, я знаю: бесплатно Трамп их никому предоставлять не станет. Кто за эти системы будет платить и кто будет производить их в Европе — большой вопрос, — цитирует Джабарова Life.ru.
Он также добавил, что Европа буквально накинулась на Трампа с просьбами защитить Украину от «российской агрессии». Поэтому Москва должны усилить удары по Украине — так, чтобы «мало никому не показалось».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что объединение запускает новые проекты промышленного сотрудничества, благодаря которым в Европе начнется производство американских вооружений.