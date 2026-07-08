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Навроцкий заявил о сохранившихся разногласиях с Зеленским по поводу Волынской резни

Президент Польши Кароль Навроцкий во время саммита НАТО в Анкаре провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главам государств «не удалось решить исторические проблемы», заявил господин Навроцкий по итогам разговора.

Президент Польши Кароль Навроцкий во время саммита НАТО в Анкаре провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главам государств «не удалось решить исторические проблемы», заявил господин Навроцкий по итогам разговора.

«Но мы и не шли на встречу с надеждой, что все вопросы будут урегулированы», — сказал польский президент (цитата по PAP). «Благодарю президентов Польши и Украины за их напряженные усилия во время саммита НАТО в Анкаре по решению проблемы, которую они сами создали», — написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х.

Исторические разногласия между Польшей и Украиной обострился в конце мая из-за того, что Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины имя «Героев УПА» (Украинской повстанческой армии; признана экстремистской и запрещена в России). В ответ Кароль Навроцкий лишил президента Украины высшей государственной награды — ордена Белого орла. Президент Польши объяснил решение тем, что для поляков повстанческая армия остается структурой, виновной в преступлениях против мирных граждан в годы Второй мировой войны.

В 1943—1944 годах Украинская повстанческая армия (признана экстремистской и запрещена в России) устроила Волынскую резню — массовые убийства этнических поляков, проживавших на Западной Украине и территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины). Жертвами стали десятки тысяч поляков.

Подробнее о разногласиях — в материале «Ъ» «Призрак Волынской резни возвращается».

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