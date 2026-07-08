Навроцкий заявил о сохранившихся разногласиях с Зеленским по поводу Волынской резни

«Но мы и не шли на встречу с надеждой, что все вопросы будут урегулированы», — сказал польский президент (цитата по PAP). «Благодарю президентов Польши и Украины за их напряженные усилия во время саммита НАТО в Анкаре по решению проблемы, которую они сами создали», — написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х.