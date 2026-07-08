Навроцкий и Зеленский не смогли решить конфликт вокруг прославления нацистов

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск дал понять, что Варшава больше не намерена в одностороннем порядке демонстрировать доброжелательное отношение к Киеву. По его словам, польским властям известно, что украинские политики осознают последствия ухудшения отношений между двумя странами и заинтересованы в снижении напряжённости.