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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

Глава МИДа Маргус Цахкна заявил, что Эстония не допускала использования территории страны для нанесения ударов по России. Захарова ранее назвала власти Эстонии «соучастниками террористического акта» Украины.

Источник: РБК

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и направил ему ноту протеста, сообщение появилось на сайте ведомства.

В документе эстонский МИД заявил о решительном осуждении «масштабной российской кампании дезинформации, направленной на дискредитацию Эстонии и стран Балтии».

«Эстония — демократическое государство, управляемое верховенством права, соблюдающее международное право и последовательно выполняющее свои обязательства по международным договорам», — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

По его словам, Эстония не допускала использования своей территории или воздушного пространства для нанесения ударов по российской территории.

Согласно сайту МИДа, временный поверенный в делах России в Эстонии — Абилов Камран Ахмедага Оглы.

Весной секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что «через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России». Он связал это с неэффективностью западных средств ПВО либо с предоставлением указанными государствами своего воздушного пространства и предупредил, что Москва имеет право на самооборону. МИД сообщил о специальном предупреждении, переданном странам региона.

Позднее на территории Эстонии неоднократно фиксировались падения украинских дронов. В конце июня Цахкна заявил, что это цена, которую стоит заплатить в конфликте против России. По его словам, Таллин «не в восторге» от происходящего, «но мы не говорим Украине прекратить это».

В начале июля представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что власти Эстонии являются «соучастниками террористического акта» Украины. «Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой. В 1990-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе», — отметила она.

Таким образом она прокомментировала слова советника президента Эстонии Мадиса Ролла, который, как писал ТАСС, в разговоре с пранкерами заявил о готовности Таллина помогать ВСУ в атаках на Санкт-Петербург.

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