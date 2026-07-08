МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

Весной секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что «через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России». Он связал это с неэффективностью западных средств ПВО либо с предоставлением указанными государствами своего воздушного пространства и предупредил, что Москва имеет право на самооборону. МИД сообщил о специальном предупреждении, переданном странам региона.