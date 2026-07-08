МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и направил ему ноту протеста, сообщение появилось на сайте ведомства.
В документе эстонский МИД заявил о решительном осуждении «масштабной российской кампании дезинформации, направленной на дискредитацию Эстонии и стран Балтии».
«Эстония — демократическое государство, управляемое верховенством права, соблюдающее международное право и последовательно выполняющее свои обязательства по международным договорам», — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
По его словам, Эстония не допускала использования своей территории или воздушного пространства для нанесения ударов по российской территории.
Согласно сайту МИДа, временный поверенный в делах России в Эстонии — Абилов Камран Ахмедага Оглы.
Весной секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что «через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России». Он связал это с неэффективностью западных средств ПВО либо с предоставлением указанными государствами своего воздушного пространства и предупредил, что Москва имеет право на самооборону. МИД сообщил о специальном предупреждении, переданном странам региона.
Позднее на территории Эстонии неоднократно фиксировались падения украинских дронов. В конце июня Цахкна заявил, что это цена, которую стоит заплатить в конфликте против России. По его словам, Таллин «не в восторге» от происходящего, «но мы не говорим Украине прекратить это».
В начале июля представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что власти Эстонии являются «соучастниками террористического акта» Украины. «Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой. В 1990-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе», — отметила она.
Таким образом она прокомментировала слова советника президента Эстонии Мадиса Ролла, который, как писал ТАСС, в разговоре с пранкерами заявил о готовности Таллина помогать ВСУ в атаках на Санкт-Петербург.
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