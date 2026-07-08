«Яндекс» открыл карту с очередями на АЗС для всех пользователей

Для определения наличия бензина и загруженности заправок «Яндекс» анализирует несколько источников данных. Среди них — технология, схожая с используемой в сервисе «Пробки», сведения «Яндекс Карт», заказы через «Яндекс Заправки», а также результаты опросов водителей, которые заправились на станции или проезжали рядом с ней.