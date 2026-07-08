«Яндекс» открыл карту с очередями на АЗС для всех пользователей

Интерактивная карта с информацией о наличии топлива и очередях на автозаправочных станциях (АЗС) стала доступна всем пользователям приложений «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
На карте отображаются АЗС, на которых водители заправлялись в последнее время. Пользователи могут отфильтровать станции по необходимому виду топлива и проверить наличие очередей.
Для определения наличия бензина и загруженности заправок «Яндекс» анализирует несколько источников данных. Среди них — технология, схожая с используемой в сервисе «Пробки», сведения «Яндекс Карт», заказы через «Яндекс Заправки», а также результаты опросов водителей, которые заправились на станции или проезжали рядом с ней.
Информация об очередях пока отображается в тестовом режиме в Москве и Петербурге. В ближайшие недели функцию планируют запустить и в других российских городах, уточнили в компании.
В начале июля «Яндекс» начал тестировать карту среди водителей такси в приложении «Яндекс Про». Тогда на ней отображались заправки, где водители смогли приобрести топливо в течение последнего часа. Сервис также позволял найти ближайшую АЗС и построить до нее маршрут.
В мае «Яндекс Карты» обновили пешеходную навигацию по всей России. При построении маршрута сервис начал предлагать пользователям не только самый быстрый путь, но и альтернативные варианты. В марте в приложение также добавили возможность загружать офлайн-карты российских населенных пунктов.
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