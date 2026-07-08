Вучич заявил, что Белград продолжит строить отношения с Москвой и Киевом

Сербия продолжит выстраивать хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом и не станет менять свою политику под внешним давлением. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
Сербский лидер прокомментировал требования о присоединении Белграда к антироссийским санкциям. По его словам, отказ от взаимодействия с Россией преподносится как условие признания страны демократической.
«Введите санкции против России. Как только вы введете санкции против России, вы сразу же станете чрезвычайно демократической страной. Запретите российские СМИ — и тогда вы станете еще более демократичной», — сказал Вучич.
Он подчеркнул, что Белград не принимал таких решений и намерен сохранять самостоятельный внешнеполитический курс.
«Мы ведем себя ответственно и будем продолжать строить хорошие отношения с Москвой, с Киевом, но мы не изменим свою политику только потому, что кто-то оказывает на нас давление, шантажирует нас», — заявил президент Сербии.
Вучич добавил, что в современном мире трудно оставаться свободным и независимым государством.
Ранее сообщалось, что сербский политик Ненад Попович заявил об отсутствии у Белграда намерений вводить санкции против России. Он также подчеркнул перспективность российского рынка.