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США снимут с Сирии статус спонсора терроризма после 45-дневной проверки

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о решении исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма. Решение вступит в силу после 45-дневной проверки законодателей. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о решении исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма. Решение вступит в силу после 45-дневной проверки законодателей. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

«Снятие санкций с Сирии откроет доступ к международной торговле и инвестициям, даст Сирии шанс на восстановление и откроет новую главу в истории сирийского народа. Стабильная, единая Сирия, живущая в мире с собой и своими соседями, принесет пользу не только региону, но и всему миру», — указано в сообщении Госдепартамента.

Дональд Трамп пообещал исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма во время встречи с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа на саммите НАТО в Анкаре. Улучшение отношений между двумя странами началось после смены власти в Сирии в декабре 2024 года. В ноябре 2025-го США исключили Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка. Затем Вашингтон частично снял санкции в отношении Дамаска.

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