США снимут с Сирии статус спонсора терроризма после 45-дневной проверки

«Снятие санкций с Сирии откроет доступ к международной торговле и инвестициям, даст Сирии шанс на восстановление и откроет новую главу в истории сирийского народа. Стабильная, единая Сирия, живущая в мире с собой и своими соседями, принесет пользу не только региону, но и всему миру», — указано в сообщении Госдепартамента.