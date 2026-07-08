Трамп назвал себя целью номер один в расстрельном списке Ирана

«Я номер один в иранском списке на убийство», — цитирует американского лидера Reuters.
Глава государства также выразил уверенность, что после недавнего обмена ударами эскалация до полномасштабного противостояния с Ираном маловероятна. По его мнению, даже в случае нового витка напряженности конфликт будет краткосрочным.
«Я не думаю, что это начнется снова. Думаю, все закончится очень быстро. Они ударили по нескольким кораблям, поэтому мы ответили гораздо сильнее», — заявил Трамп.
По оценке президента США, любые последующие боевые действия будут оперативно прекращены, что в конечном итоге стабилизирует обстановку, в том числе на энергетическом рынке.
Ранее Трамп высказался об Иране как о раковой опухоли, которую следует удалить.