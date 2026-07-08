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Трамп назвал себя целью номер один в расстрельном списке Ирана

Глава Белого дома отметил, что Иран включил его в список приоритетных мишеней, однако выразил уверенность в способности предотвратить затяжной конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран рассматривает его как приоритетную мишень для ликвидации. Об этом он заявил в Анкаре по итогам саммита НАТО.

«Я номер один в иранском списке на убийство», — цитирует американского лидера Reuters.

Глава государства также выразил уверенность, что после недавнего обмена ударами эскалация до полномасштабного противостояния с Ираном маловероятна. По его мнению, даже в случае нового витка напряженности конфликт будет краткосрочным.

«Я не думаю, что это начнется снова. Думаю, все закончится очень быстро. Они ударили по нескольким кораблям, поэтому мы ответили гораздо сильнее», — заявил Трамп.

По оценке президента США, любые последующие боевые действия будут оперативно прекращены, что в конечном итоге стабилизирует обстановку, в том числе на энергетическом рынке.

Ранее Трамп высказался об Иране как о раковой опухоли, которую следует удалить.

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