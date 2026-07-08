ТАСС: самолеты ВВС США летают над Персидским и Оманским заливами

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Военные самолеты США вновь летают над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов на фоне угроз американского президента Дональда Трампа нанести удар по Ирану. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
«По меньшей мере пять транспортных самолетов-заправщиков Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus в настоящее время курсируют над акваторией Персидского и Оманского заливов, причем два самолета — в непосредственной близости от границы подконтрольного иранским диспетчерам воздушного района», — сказал собеседник агентства.
Ранее Трамп заявил, что американские силы намерены нанести новые удары по Ирану в ближайшие часы. «Мы нанесли по ним очень мощный удар прошлой ночью. Возможно, мы ударим снова сегодня вечером», — сказал американский лидер. «Я предупрежу их: мы нанесем по ним мощный удар сегодня вечером. И посмотрим, что получится», — добавил он.
Также на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита в Анкаре Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы. Он сообщил, что не намерен вести переговоры с Ираном, а также оскорбил руководство исламской республики. До этого Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе. В ответ на это командование центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» заявило, что ответит на агрессию США и не допустит вмешательства в управление Ормузским проливом.