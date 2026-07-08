ТАСС: самолеты ВВС США летают над Персидским и Оманским заливами

Также на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита в Анкаре Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы. Он сообщил, что не намерен вести переговоры с Ираном, а также оскорбил руководство исламской республики. До этого Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе. В ответ на это командование центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» заявило, что ответит на агрессию США и не допустит вмешательства в управление Ормузским проливом.