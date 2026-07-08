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Путин провел совещание с членами правительства. Видео

Путин проводит совещание с правительством Появилось видео совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Источник: РБК

Путин проводит совещание с правительством.

Появилось видео совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля в «Максе».

Главной темой встречи стала работа топливного и транспортного комплекса. В совещании по видеосвязи участвовали представители правительства, в том числе вице-премьер Александр Новак.

Участники обсудили ситуацию с топливом в российских регионах и меры по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов. Новак доложил Путину о положении на топливном рынке и принятых правительством мерах.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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