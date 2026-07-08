Польского евродепутата Зайончковскую-Герник внесли в базу «Миротворца»*

Обычно в базу сайта «Миротворец»* попадают российские артисты, спортсмены и даже дети, поэтому внесение польского чиновника — явление редкое. Ранее руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий также был внесён в базу сайта за «разжигание межнациональной розни» и подстрекательство к неприязни к украинцам.