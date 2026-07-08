ФБР заподозрило Ассоциацию футбола Аргентины в финансовых махинациях

Компания смогла заработать не менее $260 млн. La Nacion проанализировала банковские отчеты и выяснила, что лишь часть этих средств может быть напрямую связана с ее операционными расходами. Из них $57 млн были распределены между компаниями с неясным экономическим обоснованием. Кроме того, их контролировали лица, которые жили на социальные пособия в Буэнос-Айресе.