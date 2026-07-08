Лукашенко рассказал, откуда он узнал, где находится центр Европы

Белорусский президент Александр Лукашенко узнал от российской стороны, что географический центр Европы находится на севере его страны. Об этом он сообщил на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».
Лукашенко поблагодарил Мирзиёева за то, что тот нашел «в это сложное и непростое время приехать в Беларусь из Азии прям в центр Европы». Он отметил, что сам раньше не задумывался о географическом положении страны.
«Я как-то не обращал внимания: оказывается, у нас на севере Беларуси — географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прям в центр Европы вы приехали», — заявил президент.
О планах поехать в длительную командировку Лукашенко заявлял еще 23 июня. Перед этим он встретился с Владимиром Путиным на Валдае.
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