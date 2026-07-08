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Лукашенко рассказал, откуда он узнал, где находится центр Европы

Белорусский президент Александр Лукашенко узнал от российской стороны, что географический центр Европы находится на севере его страны.

Источник: РБК

Белорусский президент Александр Лукашенко узнал от российской стороны, что географический центр Европы находится на севере его страны. Об этом он сообщил на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко поблагодарил Мирзиёева за то, что тот нашел «в это сложное и непростое время приехать в Беларусь из Азии прям в центр Европы». Он отметил, что сам раньше не задумывался о географическом положении страны.

«Я как-то не обращал внимания: оказывается, у нас на севере Беларуси — географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прям в центр Европы вы приехали», — заявил президент.

О планах поехать в длительную командировку Лукашенко заявлял еще 23 июня. Перед этим он встретился с Владимиром Путиным на Валдае.

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