Мерц заявил, что «халява» для Европы в НАТО закончилась

«Если вы только посмотрите цифры, сколько тратят на НАТО американцы и сколько тратим мы, то увидите соотношение 80 к 20. 80 процентов (тратит. — Прим. ред.) Америка, 20 процентов — Европа», — сказал он на видео, размещенном на YouTube-канале DWS News.