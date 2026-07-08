Мерц заявил, что «халява» для Европы в НАТО закончилась

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что требование властей США к европейским союзникам увеличить расходы на оборону вполне обосновано.
«Если вы только посмотрите цифры, сколько тратят на НАТО американцы и сколько тратим мы, то увидите соотношение 80 к 20. 80 процентов (тратит. — Прим. ред.) Америка, 20 процентов — Европа», — сказал он на видео, размещенном на YouTube-канале DWS News.
Мерц добавил, что европейские страны уже начали наращивать оборонные бюджеты. Это необходимо не ради одобрения отдельных членов блока, а якобы в интересах безопасности Евросоюза.
«Возможно, можно выразиться несколько вульгарнее: “халява” для европейцев просто закончилась», — резюмировал канцлер.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейские государства альянса и Канада существенно увеличили расходы на оборону, но столкнулись с трудностями при освоении выделенных средств из-за возможностей оборонной промышленности.