Ни шагу назад: Навроцкий отказался торговаться по УПА* с Зеленским

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом спровоцировало решение Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА*» в конце мая. В ответ на это Навроцкий лишил украинского лидера высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла. Следующим шагом киевской стороны стал отказ от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Тогда же Зеленский объявил о создании отдельного пантеона украинских героев.