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Ни шагу назад: Навроцкий отказался торговаться по УПА* с Зеленским

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не смог преодолеть разногласия с Владимиром Зеленским по вопросу прославления Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не смог преодолеть разногласия с Владимиром Зеленским по вопросу прославления Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в РФ). Встреча глав государств на полях саммита НАТО в Анкаре длилась около часа, но завершилась без прорыва. Навроцкий подчеркнул, что для него неприемлемость героизации УПА* не является предметом торга.

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом спровоцировало решение Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА*» в конце мая. В ответ на это Навроцкий лишил украинского лидера высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла. Следующим шагом киевской стороны стал отказ от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Тогда же Зеленский объявил о создании отдельного пантеона украинских героев.

Несмотря на жесткие формулировки, польский президент охарактеризовал состоявшуюся беседу как конструктивную. Исторические же противоречия, по его словам, остались неразрешенными.

Ранее мы писали: Депутат Европарламента разорвала флаг УПА* в прямом эфире.

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* Организация экстремистской и запрещена на территории России.

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