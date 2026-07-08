AP: суд обязал Трампа выплатить почти $6 млн по делу о домогательствах

Федеральный суд южного округа штата Нью-Йорк постановил, что американский президент Дональд Трамп должен выплатить $5,8 млн по иску о сексуальных домогательствах, поданному журналисткой Элизабет Джин Кэрролл, пишет Associated Press.
Суд признал президента США виновным по этому делу еще в 2023 году, тогда его обязали выплатить Кэрролл $5 млн. Юристы Трампа обжаловали это решение. В конце июня Верховный суд США отказал в рассмотрении апелляции, а адвокаты Кэрролл потребовали выплаты средств. Суд постановил, что глава Белого дома должен уплатить $5 млн с процентами, которые накопились за годы разбирательств.
Кэрролл утверждала в мемуарах, что Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага примерно в 1996 году. Жюри присяжных решило, что изнасилования не было, но Трампа признали виновным в сексуальных домогательствах по отношению к журналистке.
Адвокаты Трампа заявили, что Кэрролл ждала более 20 лет, чтобы ложно обвинить американского лидера, с политикой которого она не согласна. Президент США утверждает, что никогда не контактировал Кэрролл и видел ее однажды в компании с на тот момент мужем. Трамп заявил, что считает иск Кэрролл использованием судебной системы США в качестве политического оружия.
В мае стало известно, что Минюст США начал уголовное расследование в отношении Кэрролл из-за возможной причастности к делу американского миллиардера, сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана.