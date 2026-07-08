AP: суд обязал Трампа выплатить почти $6 млн по делу о домогательствах

Адвокаты Трампа заявили, что Кэрролл ждала более 20 лет, чтобы ложно обвинить американского лидера, с политикой которого она не согласна. Президент США утверждает, что никогда не контактировал Кэрролл и видел ее однажды в компании с на тот момент мужем. Трамп заявил, что считает иск Кэрролл использованием судебной системы США в качестве политического оружия.