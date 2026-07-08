ИИ Пентагона хочет взять под колпак российские войска

Maven Smart System представляет собой программный пакет на основе ИИ, который агрегирует и анализирует огромные массивы разведывательных данных из различных источников — от спутниковой разведки и донесений подразделений до информации из социальных сетей, представляя их в едином интерфейсе для военных и спецслужб. В марте агентство Reuters сообщало, что министерство обороны США планирует внедрить Maven на постоянной основе в американских вооруженных силах. Уточнялось, что эта система уже используется для нанесения ударов, в том числе по Ирану.