ИИ Пентагона хочет взять под колпак российские войска

Военная система искусственного интеллекта Maven Smart System, разработанная компанией Palantir, достигла полной операционной готовности и будет использоваться НАТО для отслеживания передвижений российских войск вблизи западных границ РФ. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на заявление альянса, сделанное на прошлой неделе.
Система, работа которой основана на обработке данных, поступающих от стран-членов НАТО, обеспечит командование альянса детальной информацией о дислокации и перемещении российских военных на восточном фланге. Помимо мониторинга, Maven будет предупреждать руководство альянса о любых тревожных изменениях в позиции Москвы, которые могут потребовать реакции, а также выявлять цели для потенциальных ударов. Например, как утверждает издание, любое передвижение российских солдат ближе к границе с Эстонией будет незамедлительно зафиксировано системой.
Глава британско-европейского филиала Palantir Луис Мосли в интервью изданию заявил, что разработки компании станут ключевым элементом обеспечения возможных наступательных действий НАТО.
Maven Smart System представляет собой программный пакет на основе ИИ, который агрегирует и анализирует огромные массивы разведывательных данных из различных источников — от спутниковой разведки и донесений подразделений до информации из социальных сетей, представляя их в едином интерфейсе для военных и спецслужб. В марте агентство Reuters сообщало, что министерство обороны США планирует внедрить Maven на постоянной основе в американских вооруженных силах. Уточнялось, что эта система уже используется для нанесения ударов, в том числе по Ирану.
Ранее мы писали, что Пентагон готовится доверить нейросетям выбор целей для ударов.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.