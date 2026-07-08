Россия и страны Сахеля заявили о сговоре Украины, Франции и боевиков в регионе

Они решительно осудили серию терактов, включая нападения на объекты в Мали в апреле 2026 года и атаку на аэропорт Ниамея (Нигер) в январе 2026 года. При этом Россия и АГС возложили часть ответственности за дестабилизацию обстановки на внешние силы.