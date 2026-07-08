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Россия и страны Сахеля заявили о сговоре Украины, Франции и боевиков в регионе

Россия и страны Альянса государств Сахеля (АГС) выпустили совместное заявление по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств, в котором высоко оценили роль российской армии в обеспечении безопасности Африканского региона.

Россия и страны Альянса государств Сахеля (АГС) выпустили совместное заявление по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств, в котором высоко оценили роль российской армии в обеспечении безопасности Африканского региона.

Россия и АГС заявили, что Украина и Франция координируют свои действия с местными террористическими группировками, используя их для ведения «экономического и медийного терроризма» против стран конфедерации. Для противодействия этим угрозам стороны договорились о дальнейшем наращивании военного сотрудничества.

Они решительно осудили серию терактов, включая нападения на объекты в Мали в апреле 2026 года и атаку на аэропорт Ниамея (Нигер) в январе 2026 года. При этом Россия и АГС возложили часть ответственности за дестабилизацию обстановки на внешние силы.

— Стороны с удовлетворением отметили наращивание военного и военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и АГС. Российская сторона подтвердила неизменную готовность продолжать содействовать укреплению оперативных возможностей Вооруженных сил государств — участников АГС и Объединенных сил государств Сахеля, — передает текст документа ТАСС.

Весной 2025 года глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова содействовать АГС, куда входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер, в наращивании военного потенциала на фоне террористических угроз.

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