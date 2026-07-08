Она отметила, что противоречия внутри Североатлантического альянса сохраняются, несмотря на демонстрацию лояльности Вашингтону со стороны европейских стран и Канады. По ее словам, союзники по НАТО заявляют о готовности увеличить вклад в обеспечение безопасности Европы, однако это не устраняет существующие разногласия.
Она также отметила, что натовским стратегам стоит остановиться и поразмышлять над принимаемыми решениями. По ее словам, такой подход позволил бы избежать безответственных шагов, которые могут привести к катастрофе не только для альянса, но и для всего мира.
Газета Politico накануне сообщила, что союзники США по НАТО ожидали, что Трамп прибудет на саммит альянса в Анкаре с намерением искать компромиссы, однако столкнулись с его жесткой позицией по ключевым вопросам. Сообщается, что представители НАТО обеспокоены тем, что жесткая риторика Трампа может сохраниться и во время обсуждения вопросов будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины и возможных контактов с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Словацкое издание Pravda 7 июля сообщило, что Трамп намерен использовать саммит НАТО в Анкаре для публичной критики европейских союзников. Отмечается, что это может привести к жесткому обсуждению между американским президентом и представителями стран Европы.