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В МИД РФ сообщили о разногласиях США и НАТО

Генеральному секретарю НАТО не удалось убедить президента США Дональда Трампа отказаться от идеи ускоренного вывода американских сил из Европы. Об этом 8 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Известия

Она отметила, что противоречия внутри Североатлантического альянса сохраняются, несмотря на демонстрацию лояльности Вашингтону со стороны европейских стран и Канады. По ее словам, союзники по НАТО заявляют о готовности увеличить вклад в обеспечение безопасности Европы, однако это не устраняет существующие разногласия.

«США не скрывают своего разочарования в Североатлантическом альянсе. Натовским стратегам стоит остановиться и поразмышлять, чтобы не принимать безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Она также отметила, что натовским стратегам стоит остановиться и поразмышлять над принимаемыми решениями. По ее словам, такой подход позволил бы избежать безответственных шагов, которые могут привести к катастрофе не только для альянса, но и для всего мира.

Газета Politico накануне сообщила, что союзники США по НАТО ожидали, что Трамп прибудет на саммит альянса в Анкаре с намерением искать компромиссы, однако столкнулись с его жесткой позицией по ключевым вопросам. Сообщается, что представители НАТО обеспокоены тем, что жесткая риторика Трампа может сохраниться и во время обсуждения вопросов будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины и возможных контактов с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Словацкое издание Pravda 7 июля сообщило, что Трамп намерен использовать саммит НАТО в Анкаре для публичной критики европейских союзников. Отмечается, что это может привести к жесткому обсуждению между американским президентом и представителями стран Европы.

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