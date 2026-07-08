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Захарова высказалась о назначениях Ованнисяна после его слов о Гитлере

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 8 июля, прокомментировала назначение экс-представителя министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, который ранее утверждал, что гитлеровская Германия хотела создать «независимую, историческую Армению».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 8 июля, прокомментировала назначение экс-представителя министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, который ранее утверждал, что гитлеровская Германия хотела создать «независимую, историческую Армению».

По словам дипломата, политик запомнился общественности заявлениями на телевидении в день празднования 80-й годовщины Победы. Тогда он выразил сожаление в связи с поражением в 1943 году немецких войск в Сталинградской битве.

— А назначение Ованнисяна на пост руководителя учебного заведения заставляет предположить, что у армянских властей подобное «мнение» теперь в почете, — уточнила она.

Захарова добавила, что Ереван, который «стремится в просвещенную Европу», также готовится встроиться в опасную тенденцию по переписыванию неудобной для западников истории, передает РИА Новости.

Издание Strategic Culture утверждает, что премьер-министр страны Никол Пашинян, взяв курс на дистанцирование от России, только загнал себя в политический тупик. Авторы материала считают, что европейские партнеры Армении не смогли предложить решения фундаментальных проблем.

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