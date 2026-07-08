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Захарова заявила, что США не скрывают разочарования в НАТО

Мария Захарова заявила, что Вашингтон открыто демонстрирует разочарование НАТО из-за разногласий внутри альянса и ситуации вокруг Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

США не скрывают своего разочарования Североатлантическим альянсом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, одним из источников напряженности остается вопрос Гренландии, который не решается по сценарию Вашингтона.

«На этом фоне американцы не скрывают своего разочарования в Североатлантическом блоке. Не решается по американскому сценарию вопрос с Гренландией», — отметила Захарова.

Представитель МИД РФ также указала на недовольство Вашингтона поведением союзников по НАТО. По ее словам, США считают, что члены альянса повели себя не по-союзнически в ситуации, когда американская сторона рассчитывала на их поддержку.

Ранее сообщалось, что НАТО переживает серьезный кризис на фоне разногласий между США и европейскими союзниками.

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