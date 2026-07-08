WSJ: США возобновили поставки наличных долларов Ираку

По ее сведениям, поставки банкнот со счетов Федерального резервного банка Нью-Йорка от доходов с продажи иракской нефти, приостановленные в феврале, возобновились в конце прошлого месяца. Багдад в свою очередь пообещал американским властям «предпринять шаги, чтобы не дать Ирану и его союзникам получать доллары от бизнесов, связанных с обменом валют», а также препятствовать представителям проиранских формирований в получении денежных выплат.