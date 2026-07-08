«Нет времени на раздумья»: Захарова предупредила НАТО о риске катастрофы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стратегов НАТО воздержаться от принятия безответственных решений. Дипломат предупредила, что такие шаги могут обернуться катастрофой не только для самого альянса, но и для всего мира.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Поводом для комментария стала недавняя фраза генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что у альянса «нет времени на раздумья».
В ответ на это Захарова заметила, что если бы натовские стратеги остановились и поразмыслили, они, возможно, не принимали бы столь опасных решений. Дипломат подчеркнула, что отсутствие рефлексии в текущей геополитической обстановке чревато тяжелыми последствиями.
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