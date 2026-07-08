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«Нет времени на раздумья»: Захарова предупредила НАТО о риске катастрофы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стратегов НАТО воздержаться от принятия безответственных решений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стратегов НАТО воздержаться от принятия безответственных решений. Дипломат предупредила, что такие шаги могут обернуться катастрофой не только для самого альянса, но и для всего мира.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Поводом для комментария стала недавняя фраза генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что у альянса «нет времени на раздумья».

В ответ на это Захарова заметила, что если бы натовские стратеги остановились и поразмыслили, они, возможно, не принимали бы столь опасных решений. Дипломат подчеркнула, что отсутствие рефлексии в текущей геополитической обстановке чревато тяжелыми последствиями.

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