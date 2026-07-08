Захарова назвала противостояние с Россией для НАТО экзистенциональным

Противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциональный и системный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Обороняться они намерены прежде всего от России, которую в очередной раз называют долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Под этим в Анкаре подписались все союзники», — указала дипломат.
Она заметила, что подписались даже те, кто заявляет, что не существует никаких признаков готовящегося нападения со стороны Москвы. Противостояние с Россией носит для альянса экзистенциальный и системный характер.
Также, по ее словам, трещины в альянсе никуда не делись даже несмотря на то, что лидеры стран Европы и Канады активно показывали лояльность Вашингтон.
Ранее Захарова предупредила, что любая атака стран-членов Североатлантического альянса на российские регионы повлечет за собой разрушительный ответ Москвы.