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Захарова назвала противостояние с Россией для НАТО экзистенциональным

Противостояние с РФ носит для альняса также системный характер, отметила Захарова.

Источник: Комсомольская правда

Противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциональный и системный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обороняться они намерены прежде всего от России, которую в очередной раз называют долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Под этим в Анкаре подписались все союзники», — указала дипломат.

Она заметила, что подписались даже те, кто заявляет, что не существует никаких признаков готовящегося нападения со стороны Москвы. Противостояние с Россией носит для альянса экзистенциальный и системный характер.

Также, по ее словам, трещины в альянсе никуда не делись даже несмотря на то, что лидеры стран Европы и Канады активно показывали лояльность Вашингтон.

Ранее Захарова предупредила, что любая атака стран-членов Североатлантического альянса на российские регионы повлечет за собой разрушительный ответ Москвы.

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